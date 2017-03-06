Что требует Украина в Гааге

06.03.2017 16:10

Украина требует компенсацию за продолжающиеся нарушения со стороны России двух международных договоров

Об этом, выступая в Международном суде ООН, в качестве представителя от Украины сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Politeka.

В частности, она подчеркнула, что Российская Федерация нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее Зеркаль рассказывала о том, что в оккупированном Крыму Россия попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации.

По ее словам, советники Украины приведут детальные обоснования природы иска и причины, почему введение временных мер является неотложной необходимостью.

Как сообщала Politeka, за два первых месяца 2017 года по Авдеевке выпустили 15 тысяч снарядов.

Также стало известно, что перед подачей иска в Международный суд ООН Украина провела около 40 встреч с Россией на самом высоком уровне, пытаясь договориться без посредников.