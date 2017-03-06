«Дело Насирова»: депутаты засуетились из-за опасного компромата

06.03.2017 13:30

Некоторые народные депутаты Украины выступают с защитой в сторону Романа Насирова, так как знают, что он является носителем опасного компромата. Такую точку зрения в комментарии ГолосUA высказал политолог Андрей Золотарев.

«Нужно понимать, что глава ГФС, как и олигарх Дмитрий Фирташ, является носителем такого объема критически опасного компромата для власти, что, защищая Р. Насирова, они защищают себя. То есть, спустя время, в случае дальнейшего развития «дела Насирова», они могут получить серьезные политические потери. Опасения того, что уголовное преследование Насирова может привести к серьезным политическим последствиям, пагубным для БПП, очевидно заставляет их выступать с поддержкой Р. Насирова», - отметил А. Золотарев.

Кроме того, эксперт считает, что отсутствие официальной реакции со стороны Президента Украины, говорит о том, что «глава государства в этой ситуации умывает руки».

«Таким образом, Президент вроде показывает, что у нас нет неприкасаемых. Но ни обвинять, ни взять под защиту главу ГФС он не может, так как все прекрасно понимают – кто бы ни стоял за Р. Насировым, политическую ответственность за него несет Петр Поршенко», - резюмировал А. Золотарев.

Источник: from-ua.com