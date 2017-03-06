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Дело Насирова: Соломенский суд Киева снова «заминировали»

06.03.2017 20:53
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Судебное помещение, где идёт слушание дела об отстранённом от обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, в очередной раз «заминировали». Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию журналистов «Радио Свобода», киевские полицейские получили анонимное сообщение, в котором речь идёт о якобы «минировании» Соломенского районного суда, который сейчас работает в помещении Шевченковского райсуда.

В связи с очередным сообщением об опасности всех присутствующих на слушании дела, кроме самого Насирова, нардепов и сотрудников НАБУ. В настоящее время уже появились данные кинологов — в НАБУ сообщили, что информация о минировании вновь не подтвердилась. Ранее подобное сообщение с целью помешать работе суда по делу Насирова уже поступало, тогда информация о минировании также не подтвердилась.

Напомним, Романа Насирова отстранили от должности главы ГФС из-за злоупотребления служебными полномочиями. Высокопоставленный чиновник в этот же день оказался в элитной ведомственной больнице «Феофания» в Киеве с жалобами на проблемы с сердцем. Недавно стало известно, что Насиров жалуется на условия содержания, которые ему обеспечили прокуроры — со слов отстранённого чиновника, ему два дня не давали доступа к пище, медицинской помощи и даже уборной. По версии следствия, Насиров нанёс ущерба бюджету Украины минимум на 2 млрд грн. 



Теги: Донбасс, Киев, суд
 
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