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Где сейчас Насиров и что будет дальше

06.03.2017 10:00
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Где сейчас Насиров и что будет дальше

Бывший (отстраненный от исполнения обязанностей) главный фискальщик Украины Роман Насиров намерен оставаться в Соломенском суде до тех пор, пока его дело не будет рассмотрено

Об этом, как пишет Politeka, сообщил его адвокат Александр Лисак.

По его словам, Насиров остается в суде, который должен состояться сегодня. Адвокат также подчеркнул, что они будут настаивать на том, чтобы дело рассматривалось именно в этом суде.

К настоящему времени заседание пока не назначено. Адвокаты ждут информации о времени суда от пресс-секретаря Соломенского суда.

Дело по сути будет рассмотрено после отвода судьи.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта сотрудники Соломенского райсуда так и не смогли принять решения в отношении Насирова, на чем настаивала общественность при поддержке народных депутатов.

Также сообщалось, что Насиров настаивает на том, что не является симулянтом и не намерен бежать из страны.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, в свою очередь, покинули территорию райсуда. Согласно требованиям закона, детективы и конвой Бюро не имеют права находиться в здании суда после того, как истек 72-часовой срок предварительного заключения Насирова, а решение суда о мере пресечения в отношении него не принято.



Теги: политика, Донбасс, суд, фискальная служба
 
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