Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Глава Международного комитета Красного Креста прибыл в Украину

06.03.2017 14:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава Международного комитета Красного Креста прибыл в Украину

Глава Международного комитета Красного Креста швейцарец Петер Маурер прибыл в Украину. Визит связан с очередной эскалацией на востоке страны.

Об этом Маурер написал на своей странице в Twitter.

«Прибыл в Украину с визитом. Уже почти три года, как жители востока живут под угрозой войны, боевые действия снова активизировались», - написал Маурер.

 

Во время визита глава МККК проведёт встречи с вице-спикером Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Международный комитет Красного Креста планирует выделить более $60 млн. на гуманитарную помощь Украине.



Теги: Украина, Донбасс, Красный Крест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх