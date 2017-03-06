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Глава Международного комитета Красного Креста прибыл в Украину
06.03.2017 14:57
Глава Международного комитета Красного Креста швейцарец Петер Маурер прибыл в Украину. Визит связан с очередной эскалацией на востоке страны.
Об этом Маурер написал на своей странице в Twitter.
«Прибыл в Украину с визитом. Уже почти три года, как жители востока живут под угрозой войны, боевые действия снова активизировались», - написал Маурер.
Во время визита глава МККК проведёт встречи с вице-спикером Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Международный комитет Красного Креста планирует выделить более $60 млн. на гуманитарную помощь Украине.
Теги: Украина, Донбасс, Красный Крест
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