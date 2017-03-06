Глава Международного комитета Красного Креста прибыл в Украину

06.03.2017 14:57

Глава Международного комитета Красного Креста швейцарец Петер Маурер прибыл в Украину. Визит связан с очередной эскалацией на востоке страны.

Об этом Маурер написал на своей странице в Twitter.

«Прибыл в Украину с визитом. Уже почти три года, как жители востока живут под угрозой войны, боевые действия снова активизировались», - написал Маурер.

Во время визита глава МККК проведёт встречи с вице-спикером Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Международный комитет Красного Креста планирует выделить более $60 млн. на гуманитарную помощь Украине.