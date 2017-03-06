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Кровавое нападение на полицейских под Киевом: стали известны подробности
Кровавое избиение полицейских в одном из ночных клубов города Бровары Киевской области получило продолжение. Дело передали в прокуратуру.
Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"Прокуратурой Киевской области направлено для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые пытались убить начальника отделения следственного отдела Броварского отдела полиции. Также злоумышленники нанесли телесные повреждения заместителю начальника следственного отдела Броварского отдела полиции", - рассказали в прокуратуре.
На сегодняшний день все следственные действия по данному производству завершены.
Напомним, что нападение на полицейских произошло 9 октября 2016 года на террасе клуба "Pozitiv".
Между работниками полиции и тремя отдыхающими возник конфликт. Во время драки один из злоумышленников ударил полицейского ножом в грудь и в шею, после чего вместе с товарищами сбежал с места происшествия, однако были задержаны.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, полиция, нападение
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