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Кровавое нападение на полицейских под Киевом: стали известны подробности

06.03.2017 22:30
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Кровавое нападение на полицейских под Киевом: стали известны подробности

Кровавое избиение полицейских в одном из ночных клубов города Бровары Киевской области получило продолжение. Дело передали в прокуратуру.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Прокуратурой Киевской области направлено для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые пытались убить начальника отделения следственного отдела Броварского отдела полиции. Также злоумышленники нанесли телесные повреждения заместителю начальника следственного отдела Броварского отдела полиции", - рассказали в прокуратуре.

На сегодняшний день все следственные действия по данному производству завершены.

Напомним, что нападение на полицейских произошло 9 октября 2016 года на террасе клуба "Pozitiv".

Между работниками полиции и тремя отдыхающими возник конфликт. Во время драки один из злоумышленников ударил полицейского ножом в грудь и в шею, после чего вместе с товарищами сбежал с места происшествия, однако были задержаны.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, полиция, нападение
 
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