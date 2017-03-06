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Крымчане разочарованы жизнью в составе России — журналист
Российский журналист Евгений Левкович опубликовал в Facebook заметку, в которой проследил перемены настроений крымчан за три года, которые оккупированный полуостров временно находится в составе России. По словам Левковича, с того момента, как в Крыму произошло российское присутствие, до нынешних дней прошло три года — за это время местные жители кардинально поменяли своё мнение об РФ, передаёт replyua.net.
Левкович говорит, что сначала люди испытывали эйфорию, веря во все те сказки, которые им обещали. Например, пенсионеры где-то услышали, что Путин планирует снести всё старое жильё в Крыму, чтобы построить «новое офигительное жильё». С течением времени все люди поняли, что их обманули, и никакого чуда от российского присутствия в Крыму не произошло.
По словам журналиста, в первые месяцы оккупации Крыма местные жители испытывали некую эйфорию, критиковали украинскую власть. Теперь же, спустя три года невыполненных обещаний, критика направлена в основном в адрес руководства России. Одной из главных причин критики является политика запретов. «Особое недовольство вызывают самые разнообразные запретительные законы и нормы, которые вошли в жизнь крымчан вместе с "вежливыми" человечками», — пишет Левкович.
Теги: Россия, Донбасс, Крым
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