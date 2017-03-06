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Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
Соломенский районный суд Киева отказал защите временно отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова в удовлетворении ходатайства о проведении судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Р.Насирова, передает корреспондент УНН.
"Прошу назначить судебно-медицинскую экспертизу, выполнение которой поручить Киевскому городскому бюро судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Романа Насирова", - зачитал ходатайство адвокат Александр Лысак.
По его словам, судмедэкспертизы должны определить, какими заболеваниями болеет Р.Насиров и может ли он принимать участие в судебных заседаниях. При этом подозреваемый дал разрешение на исследование.
В свою очередь сторона обвинения - против удовлетворения ходатайства.
"Если я не ошибаюсь, то Романа Михайловича (Насирова - ред.) даже отказалась взять БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.), так как не смогла определить чем он болеет", - сказал прокурор Роман Симкив.
Он добавил, что адвокаты должны доказывать, что у подозреваемого есть заболевание.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Лысака отказать", - сказал следственный судья Александр Бобровник после возвращения из совещательной комнаты.
Напомним, в ночь на 6 марта в здание суда пропустили врачей.
Накануне судебное заседание по делу Р.Насирова перенесли на 6 марта в Апелляционный суд для того, чтобы рассмотрели заявление об отводе судьи, рассматривавшего ходатайство о мере пресечения. Однако, активисты заблокировали выезд из Соломенского райсуда. Более 200 человек собрались под стенами учреждения.
В НАБУ заявили, что будут оставаться в суде до возобновления рассмотрения дела Р.Насирова.
Напомним, в САП заявили, что главе ГФС Роману Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Как сообщалось ранее, 4 марта Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Р.Насирову. Впоследствии суд объявил перерыв до утра 5 марта, когда и продолжил рассмотрение ходатайства.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, здоровье, суд, экспертиза
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