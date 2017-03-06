Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья

06.03.2017 16:38

Соломенский районный суд Киева отказал защите временно отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова в удовлетворении ходатайства о проведении судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Р.Насирова, передает корреспондент УНН.

"Прошу назначить судебно-медицинскую экспертизу, выполнение которой поручить Киевскому городскому бюро судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Романа Насирова", - зачитал ходатайство адвокат Александр Лысак.

По его словам, судмедэкспертизы должны определить, какими заболеваниями болеет Р.Насиров и может ли он принимать участие в судебных заседаниях. При этом подозреваемый дал разрешение на исследование.

В свою очередь сторона обвинения - против удовлетворения ходатайства.

"Если я не ошибаюсь, то Романа Михайловича (Насирова - ред.) даже отказалась взять БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.), так как не смогла определить чем он болеет", - сказал прокурор Роман Симкив.

Он добавил, что адвокаты должны доказывать, что у подозреваемого есть заболевание.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Лысака отказать", - сказал следственный судья Александр Бобровник после возвращения из совещательной комнаты.

Напомним, в ночь на 6 марта в здание суда пропустили врачей.

Накануне судебное заседание по делу Р.Насирова перенесли на 6 марта в Апелляционный суд для того, чтобы рассмотрели заявление об отводе судьи, рассматривавшего ходатайство о мере пресечения. Однако, активисты заблокировали выезд из Соломенского райсуда. Более 200 человек собрались под стенами учреждения.

В НАБУ заявили, что будут оставаться в суде до возобновления рассмотрения дела Р.Насирова.

Напомним, в САП заявили, что главе ГФС Роману Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщалось ранее, 4 марта Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Р.Насирову. Впоследствии суд объявил перерыв до утра 5 марта, когда и продолжил рассмотрение ходатайства.

Источник: http://from-ua.com