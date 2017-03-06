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Насиров рассказал о знакомстве с главой НАБУ – видео

06.03.2017 09:25
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Насиров рассказал о знакомстве с главой НАБУ – видео

Последний из «известных» подозреваемых представителями органов по борьбе с коррупцией – глава фискальной госслужбы Роман Насиров признался, что «хорошо» знаком с главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником

Как пишет Politeka, соответствующее интервью с главным фискальщиком Украины обнародовано на канале LB.ua в YouTube.

По его словам, руководителя НАБУ Артема Сытника он знает уже, как минимум, год, и поэтому «лично хотел понять», почему детективы Бюро проявляют к нему такое «отношение» — начиная с предъявления обвинения и моментом задержания.

Как утверждает Насиров, это больше напоминает «пиар», нежели «действительные способы разобраться в происходящем».

Также он подтвердил, что медики от НАБУ до сих пор «приглядывают» за состоянием его здоровья.

В то же время он отметил, что «больше всего хотел бы», чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставили его обратно в стационар «Феофании».

«Хочу, чтобы доктора сделали все необходимое, привели меня в чувство, поставили на ноги для завтрашнего заседания», — заявил Насиров.



Теги: Донбасс, арест, допрос, НАБУ
 
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