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Насиров рассказал о знакомстве с главой НАБУ – видео
Последний из «известных» подозреваемых представителями органов по борьбе с коррупцией – глава фискальной госслужбы Роман Насиров признался, что «хорошо» знаком с главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником
Как пишет Politeka, соответствующее интервью с главным фискальщиком Украины обнародовано на канале LB.ua в YouTube.
По его словам, руководителя НАБУ Артема Сытника он знает уже, как минимум, год, и поэтому «лично хотел понять», почему детективы Бюро проявляют к нему такое «отношение» — начиная с предъявления обвинения и моментом задержания.
Как утверждает Насиров, это больше напоминает «пиар», нежели «действительные способы разобраться в происходящем».
Также он подтвердил, что медики от НАБУ до сих пор «приглядывают» за состоянием его здоровья.
В то же время он отметил, что «больше всего хотел бы», чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставили его обратно в стационар «Феофании».
«Хочу, чтобы доктора сделали все необходимое, привели меня в чувство, поставили на ноги для завтрашнего заседания», — заявил Насиров.
Теги: Донбасс, арест, допрос, НАБУ
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