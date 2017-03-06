С понедельника в Украине резко изменится погода

В понедельник, 6 марта, сухую погоду на большей части Украины будет определять область повышенного давления, и только западные области окажутся под влиянием атмосферных фронтов.

В западных областях в понедельник ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, пишут Вести.

Температура ночью ожидается на уровне 0-5° тепла, на западе страны - до 8° тепла, в восточных областях местами 1-2° мороза; днем 9-14° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.

В Киеве – без осадков; ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13° тепла.

Во вторник, 7 марта, на Правобережье ожидаются небольшие дожди, в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях - умеренные дожди, в Карпатах дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-14°, на высокогорье Карпат ночью и днем около 0°.