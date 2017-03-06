- Силовики задержали всех директоров лесхозов Ровенщины — фото11:20
- Порошенко сделал важное заявление относительно России10:48
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем10:35
- Где сейчас Насиров и что будет дальше10:00
- В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ09:40
- Насиров рассказал о знакомстве с главой НАБУ – видео09:25
- Страны G7 изменили отношение к России: получит ли Украина поддержку 09:15
- Крымчане разочарованы жизнью в составе России — журналист08:18
- На ремонт дорог в Украине в 2017 г. уйдет около 3 млрд грн, - "Укравтодор"22:20
- В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку21:20
С понедельника в Украине резко изменится погода
В понедельник, 6 марта, сухую погоду на большей части Украины будет определять область повышенного давления, и только западные области окажутся под влиянием атмосферных фронтов.
В западных областях в понедельник ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, пишут Вести.
Температура ночью ожидается на уровне 0-5° тепла, на западе страны - до 8° тепла, в восточных областях местами 1-2° мороза; днем 9-14° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.
В Киеве – без осадков; ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13° тепла.
Во вторник, 7 марта, на Правобережье ожидаются небольшие дожди, в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях - умеренные дожди, в Карпатах дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-14°, на высокогорье Карпат ночью и днем около 0°.
В Киеве 7 марта - небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода
- Луганское житие генерала Пукача
- Донецкую область "захватили" наблюдатели с Западной Украины. Их уже 2, 5 тысячи
- Фарион благословила "недобитков рускава мира" сатанеть и дичать
- Новый и.о. президента Украины обратился и к сторонникам Януковича: полный текст
- Еврокомиссар: экономическая часть ассоциации Украины и ЕС может быть подписана в июне
- «Чертова дюжина» претендует на пост главного люстратора
- Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов10:15
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"07:50
- В «ЛДНР» сделали громкое заявление07:38
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- Важная ветка на железной дороге Москва-Киев взята под полный контроль активистами торговой блокады17:10
- В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами16:10
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- Силовики задержали всех директоров лесхозов Ровенщины — фото11:20
- Белковский назвал сумму реального финансового состояния Путина11:02
- Порошенко сделал важное заявление относительно России10:48
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем10:35
- Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов10:15
- Где сейчас Насиров и что будет дальше10:00
- В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ09:40
- Насиров рассказал о знакомстве с главой НАБУ – видео09:25
- Страны G7 изменили отношение к России: получит ли Украина поддержку 09:15
- Провокации Ким Чон Ына: КНДР испытала «неопознанное» оружие08:50
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию