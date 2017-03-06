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Секретный меморандум с МВФ: каких неприятностей ждать украинцам
Уже в конце текущего месяца МВФ планирует выделить Украине очередной транш кредита в $1 млрд, однако до сих пор общественность не осведомлена о всех условиях соглашения
Об этом пишет «Сегодня», передает Politeka.
Отмечается, что факт подписания нового меморандума подтвердили в МВФ и Киеве, однако держат в строжайшем секрете его содержание.
«По важности он мало уступает бюджету страны и значимым соцзаконам. Нести его в МВФ можно только после экспертной оценки и широкого общественного диалога», — считает политолог Руслан Бортник.
Однако уже сейчас можно назвать некоторые ключевые положения, которые попадут в новый меморандум. Политолог уверен, что фонд обязательно потребует отмену моратория на продажу сельхозземель. Также не обойтись без пенсионной реформы. Украинцев ждет если не повышение пенсионного возраста,то увеличение трудового стажа для получения пенсий — точно. Стоит вопрос и о сокращении количества госслужащих примерно на 100 тысяч человек.
Также эксперты полагают, что в новый меморандум включен широкий круг антикоррупционных вопросов.
Теги: Донбасс, меморандум, МВФ
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