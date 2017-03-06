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Силовики задержали всех директоров лесхозов Ровенщины — фото
Под арестом в один миг оказалось все областное руководство лесной отрасли: глава Ровенского управления лесного и охотничьего хозяйства, его предшественник и 8 директоров лесхозов области. Задержали их по обвинению в даче взятки проверяющим из столицы
Как пишет Politeka со ссылкой на министра МВД Арсена Авакова, сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции совместно с Военной прокуратурой провели спецоперацию. В результате смогли пресечь коррупционную составляющую в лесхозах от низшего звена до верхушки.
По словам министра, чтобы спокойно работать «по закону», директора лесхозов заносили руководству десятки тысяч евро. А те, в свою очередь, договаривались с контролирующими службами о положительном результате их проверок.
«Сегодня, 5 марта, задержали и.о. начальника и экс-руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ривненской области и 8 директоров лесхозов, которые «добросовестно» трудились даже в выходные дни», — написал Арсен Аваков и уточнил, что бывший руководитель ушел со своего поста всего месяц назад.
Как стало известно, задержанные лесники собрали 15 тысяч евро и 5 тысяч долларов. Эти деньги они привезли руководству управления. Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений.
Теги: Донбасс, лесхоз, Ровенская область, силовики
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