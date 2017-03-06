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Сміття зі Львова продовжує мандрувати Україною
Львівське сміття знов знайшло притулок в іншій області. Про це сьогодні, 6 березня, заявив з трибуни Верховної Ради України народний депутат України Олег Ляшко, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Як зазначив нардеп, сміття зі Львова було зафіксовано в Лубенському районі Полтавщини. З’ясувати, що свіже сміття на полтавському звалищі саме зі Львівщини виявилось не дуже важко, так як серед непотребу було знайдено чеки, квитанції та квитки зі Львова. Озвучену лідером Радикальної партії інформацію було підтверджено в управлінні Нацполіції Полтавської області. Як зазначили правоохоронці, наразі триває вивчення справи. Також напередодні Полтавська обласна рада звернулася до міського голови Львова Андрія Садового та депутатів Міської ради з закликом, аби було припинено не врегульоване законом вивезення сміття на території звалиш інших областей. Крім того, влада Полтавщини вимагає, аби Львівські колеги офіційно вибачились перед полтавчанами.
Нагадаємо, весною 2016 року на львівському сміттєзвалищі внаслідок пожежі загинуло три пожежники та еколог. Рішенням міської влади було заборонено використовувати це звалище. Однак в місті, яке щодня вироблє 600-700 тонн відходів, немає куди їх вивозити. Уряд розпорядився виділити ділянку під нове звалище, однак та територія, яка була виділена за розпорядженням Володимира Грйосмана, не є для цього придатною.
Теги: Украина, Донбасс, Львов, мусор
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