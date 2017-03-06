Страны G7 изменили отношение к России: получит ли Украина поддержку

06.03.2017 09:15

Для Украины появились положительные изменения на международной арене

Еще совсем недавно начало казаться, что Путин слишком глубоко проник в демократические институты Европы и мира и сколько на самом деле у него агентов влияния, на которых он не жалел ни денег, ни усилий, говорится в сюжете ТСН.

Еще совсем недавно картина казалась совсем не выиграшной Украины:

— в США стал президентом якобы лояльный к Путину Дональд Трамп;

— в Германии взорваны эмигрантской спецоперацией, а избирательная компания уже началась;

— во Франции должны состояться выборы президента — первый тур уже в апреле. И на смену Олланду основными претендентами были два «путинофила». Одна из них — Марин Ле Пен, которая получала деньги от Кремля напрямую;

— референдум в Нидерландах приостановил ассоциацию с Украиной.

Но вот прошло два месяца 2017 года и эта вроде выигрышная для Путина комбинация начинает разваливаться.

Первым стал президент США Дональд Трамп, который теперь всеми силами открещивается от этой компрометирующей связи.

Вслед за Америкой появляются изменения и в ключевых союзников по НАТО: Франции и Германии. В Париже эксперты прогнозируют громкий провал на выборах президента «подруги Путина» Марин Ле Пен. Фаворитом этих гонок вдруг становится малоизвестный нам политик Эмануэль Макрон — критик Путина, который откровенно опасается имперских аппетитов России.

В Германии ситуация также начинает складываться положительно для Украины. Накануне своих выборов немцы отдают политические симпатии лидерам двух крупнейших партий — Ангеле Меркель и Мартину Шульцу. Каждого поддерживает более 40% избирателей, утверждают немецкие социологи. Оба политика глубоко знают Путина и тотально ему не доверяют, зато помогая Украине.

Решительно поддержал украинскую борьбу и антироссийские санкции и премьер Японии Синдзо Абэ.

За наказание России выступила и Италия.

А Великобритания никогда и не меняла восприятие Кремля, как врага.

Кроме того, благодаря большой украинской диаспоре можно надеяться на поддержку Канады.

И Нидерланды в нижней палате парламента уже проголосовали за ассоциацию и проукраинский премьер Рютте вновь завоевывает популярность голландцев.

Таким образом получается, что Украина имеет поддержку «Большой семерки», которая может и не стать снова «Большой восьмеркой» и не принять обратно Путина и Кремль.

Теперь все зависит только от Украины. Нобходимо перестать воровать, сажать коррупционеров на самом деле, а не на бумаге и не делать войну заработком.Если Украина станем страной закона, в которую не страшно будет вкладывать деньги, тогда можно действительно рассчитывать на благосклонность остального мира и помощь в борьбе против вооруженного агрессора. Расклад сил сейчас способствует.

Источник: https://politeka.net