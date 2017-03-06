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Суд рассматривает дело Насирова: защите отказали в отводе судьи

06.03.2017 13:45
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Суд рассматривает дело Насирова: защите отказали в отводе судьи

Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Александра Бобровника.

Соответствующее решение суд вынес сегодня, пишет УНИАН.

“Суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления адвокатов Насирова... Суд определяет в удовлетворении заявления отказать”, - говорится в судебном решении.

При этом в документе отмечается, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Таким образом, следует ожидать, что сегодня суд начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Насирову меры пресечения.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: политика, Донбасс, суд, фискальная служба
 
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