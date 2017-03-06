Суд снял арест с миллионов сына Януковича

06.03.2017 15:15

Более 300 млн гривен были перечислены в Международный инвестиционный банк.

Печерский районный суд Киева 2 марта снял арест с 312,5 млн гривен средств Александра Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития. Об этом пишут Українські новини со ссылкой на постановление суда.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 года осуществили перечисление 312,49 млн гривен в Международный инвестиционный банк.

В постановлении Печерского райсуда от 25 января сказано, что указанные деньги являются предметом уголовного правонарушения, а их фактическим владельцем является Александр Янукович.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Печерский суд Киева отменил арест 15 млн долларов в банке сына Януковича.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что на возврат денег Януковича уйдут годы.