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Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ
Дмитрий Тымчук, комментируя блокаду ОРДЛО, «редположил», тарифы за коммуналку придумывают в ФСБ РФ
Об этом он пишет у себя на странице в Facebook, передает Politeka.
Тымчук отмечает, что лично против любых форм раскачивания ситуации в стране. Но, по его мнению, нынешние платежки это «бомба», с которой никакой внешний враг Украине и не нужен.
На этом фоне блокада ОРДЛО, считает лидер группы «Информационное сопротивление» и народный депутат, для большей части украинского общества является запросом на справедливость.
«Когда народ доведен до отчаяния коммунальными поборами, а миллиарды зарабатывают на этом ушлые ребята типа Ахметова, в этом нет и намека на справедливость. В диких спекуляциях на угле, когда он закупается в ОРДЛО по 600 грн, а продается в Киевской области по 3 500 грн, ее тоже нет и близко», — добавил он.
Народный депутат подчеркивает, что закон об оккупированных территориях надо принимать срочнейшим образом. Он говорит, что страдает украинская энергетика, а тысячи металлургов могут остаться без работы.
Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги, тарифы
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