Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ

06.03.2017 22:48

Дмитрий Тымчук, комментируя блокаду ОРДЛО, «редположил», тарифы за коммуналку придумывают в ФСБ РФ

Об этом он пишет у себя на странице в Facebook, передает Politeka.

Тымчук отмечает, что лично против любых форм раскачивания ситуации в стране. Но, по его мнению, нынешние платежки это «бомба», с которой никакой внешний враг Украине и не нужен.

На этом фоне блокада ОРДЛО, считает лидер группы «Информационное сопротивление» и народный депутат, для большей части украинского общества является запросом на справедливость.

«Когда народ доведен до отчаяния коммунальными поборами, а миллиарды зарабатывают на этом ушлые ребята типа Ахметова, в этом нет и намека на справедливость. В диких спекуляциях на угле, когда он закупается в ОРДЛО по 600 грн, а продается в Киевской области по 3 500 грн, ее тоже нет и близко», — добавил он.

Народный депутат подчеркивает, что закон об оккупированных территориях надо принимать срочнейшим образом. Он говорит, что страдает украинская энергетика, а тысячи металлургов могут остаться без работы.