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Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий

06.03.2017 20:40
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Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий

Возобновить пенсионные и другие социальные выплаты на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса можно будет лишь после того, как российские оккупанты и подчиняющиеся им "Л/ДНР" начнут выполнять Минские соглашения.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, говорится в статье "От Киева до "Л/ДНР": что нужно знать украинцам о пенсионных планах Кабмина" на "Обозревателе".

"Террористы и российские войска, которые захватили часть нашей территории, лишили нас возможности выплачивать украинские пенсии, социальную помощь и тому подобное на захваченных ими территориях. Это полностью их ответственность за те катастрофические социальные проблемы и гуманитарный кризис, который сейчас есть на оккупированных территориях", — пояснил он.

Вице-премьер подчеркнул, что украинские граждане, оставшиеся в ОРДЛО, безусловно, имеют право на пенсионное обеспечение. Однако говорить о его возобновлении можно будет лишь после соблюдения условий Минских соглашений стороной агрессора, а также после восстановления территориальной целостности Украины и, соответственно, обеспечения полноценной работы органов власти и Пенсионного фонда, а также украинских банков.

"Когда мы очистим оккупированные территории от российских войск и подконтрольных России террористов, люди получат все свои выплаты в полном объеме. Сейчас мы имеем возможность выплачивать пенсии и социальные пособия тем людям, которые переезжают на постоянное место жительства на подконтрольную украинской власти территорию", — уточнил Розенко.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выплата, пенсии
 
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