В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем

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Групі «Метінвест», яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, у зв’язку з нестачею власного металургійного коксу, могло б допомогти придбання коксохімічного заводу «Євраз Южкокс», що належить російському мільярдерові Роману Абрамовичу, про що інформує replyua.net. Проте, за інформацією «Лайф», розпочата ще восени 2016 року операція виявилася на межі зриву.
Відзначається, що торговельна блокада може завадити Роману Абрамовичу (контролює 31,01% Євразії, станом на 3 березня - 120-е місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg зі статком 10,7 млрд. доларів) продати Рінату Ахметову (контролює 71,24% «Метінвесту», 529-е місце в рейтингу, статки 3,48 млрд. доларів) коксохімічний завод «Євраз Южкокс» в місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) на Донбасі. «Справа в тому, що металургійні активи Євразії в Україні забезпечені власним коксом, і коксохімзавод в Кам'янському російському мільярдерові не особливо потрібен», - пише ЗМІ.
Як повідомляється в річній звітності групи Євраз, яка опинилася в розпорядженні російського видання, в жовтні 2016 року компанія уклала угоду про продаж українського коксохімічного заводу «Євраз Южкокс».
Теги: Россия, Донбасс, Ахметов , Абрамович, договор
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