В Украине запустили уникальную газовую скважину

06.03.2017 15:48

ПАО «Укргазвидобування» ввела в Харьковской области новую скважину с самой высокой производительностью за время независимости

С помощью новой скважины компания сможет получать 1 млн куб. газа в сутки. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу компании.

«Новая скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением «Полтавагаздобыча» на Краснокутском месторождении и имеет глубину 5500 м. Пластовое давление — более 1000 атмосфер», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за время независимости таких скважин у«Укргазвидобування» еще не было. В компании с помощью разработка новых и существующих месторождений планируют достичь ключевой цели — достижения енергонезависимости Украины.



