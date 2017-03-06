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В Украине запустили уникальную газовую скважину

06.03.2017 15:48
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В Украине запустили уникальную газовую скважину

ПАО «Укргазвидобування» ввела в Харьковской области новую скважину с самой высокой производительностью за время независимости

С помощью новой скважины компания сможет получать 1 млн куб. газа в сутки. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу компании.

«Новая скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением «Полтавагаздобыча» на Краснокутском месторождении и имеет глубину 5500 м. Пластовое давление — более 1000 атмосфер», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за время независимости таких скважин у«Укргазвидобування» еще не было. В компании с помощью разработка новых и существующих месторождений планируют достичь ключевой цели — достижения енергонезависимости Украины.




Теги: Украина, Донбасс, Харьковская область, газ
 
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