Вступительная кампания-2017: что нужно знать абитуриентам

06.03.2017 15:30

В этом году абитуриенты не смогут подать 15 заявлений на поступление в вузы

Украинские абитуриенты смогут подать всего девять заявлений на четыре специальности. Приема на специалиста и младшего бакалавра не будет. По правилам вступительной кампании-2017 на бюджетные места будут сохранены квоты для льготников и крымчан.

Госэкзамены заменят внешним независимым тестированием

Государственная итоговая аттестация для 11-классников будет в формате ВНО. Результаты тестирования по украинскому языку, математике или истории Украины и еще одному предмету на выбор выпускника (иностранный язык, география, физика, биология, химия) зачтут как госэкзамен. Оценки ВНО по данным предметам пойдут в аттестат.

Бюджетных мест будет больше в тех вузах, которым отдают предпочтение абитуриенты с высокими баллами ВНО. Так, вузы, которые полностью выполнили госзаказ в 2016 году, смогут увеличить количество бюджетных мест до 10%, другие высшие учебные заведения будут ориентироваться на максимальные объемы 2016 года.

В Министерстве образования также сократили количество заявлений, которые абитуриент может подать в вузы, с 15 до девяти на четыре специальности. Директор департамента высшего образования МОН Украины Олег Шаров поясняет: так поступающие сосредоточатся на конкретных специальностях. Стоит отметить: вузы будут сами определять минимальный балл для поступления.

"В 2017 году сокращается количество заявлений до девяти – на четыре специальности. Как показала практика, значительное число поступающих, которые получили рекомендации на бюджетные места по 10-15 приоритетностям, не воспользовались этими местами и пошли на контракт в другой вуз. При этом количество заявлений на контрактные места не ограничивается вообще", – комментирует Олег Шаров.

Поступающие на магистратуру по специальности "Право" в 2017 году будут сдавать ВНО. В 2016 году его запустили в экспериментальном режиме. По словам Шарова, в будущем внешнее независимое оценивание может появиться при помступлении на магистратуру и других специальностей.

"В 2016 году в экспериментальном режиме в девяти вузах поступление в магистратуруна "Право" проводилось с использованием технологий ВНО. В 2017-м это будет сделано для всех университетов, что связано с особенной социальной, экономической и общественной значимостью подготовки юристов в Украине. Человек с недостаточной правовой подготовкой не должен попадать в магистратуру", – говорит Олег Шаров.

Кто получит льготы на поступление

Как и в 2016-м, в этом году нет права на внеконкурсное поступление. Для абитуриентов с инвалидностью, сирот, детей участников боевых действий на Донбассе и поступающих из Крыма и Донбасса Минобразования установило квоты.

В 2017 году будут действовать пять квот. Первая – 10% от госзаказа – для сирот, тех, кто из-за здоровья не может сдавать ВНО и участников боевых действий. В высших учебных заведениях Донецкой и Луганской областей эта квота составляет 30%. Вторая квота в 20% – для переселенцев, которые покинули оккупированный Крым после 1 января 2017 года, но действует только в отдельных вузах, на базе которых функционируют образовательные центры "Крым-Украина". Таких центров в Украине 12. Третья квота может вводиться только в коммунальных высших заведениях – их в Украине немного. Она действует для жителей соответствующей территориальной громады, которая финансирует подготовку специалистов из местного региона. Четвертая и пятая квота относятся к иностранным абитуриентам по международным обязательствам.

Отбор остальных абитуриентов будет проводиться по конкурсному баллу, который состоит из:

оценок ВНО

среднего балла аттестата об общем среднем образовании

вступительного экзамена или творческого конкурса – на отдельные специальности и при поступлении на старшие курсы.

баллов за успешное прохождение подготовительных курсов вуза для специальностей, на которые набрать студентов наиболее сложно – естественные и технические направления.

"Есть список специальностей, на которые действуют дополнительные баллы за подготовительные курсы при университетах. Мы смотрим, на какие специальности есть достаточно большой контрактный набор. Из этого списка в 2017 году убраны компьютерные специальности, добавлены экология и садово-парковое хозяйство", – объясняет Олег Шаров.

Даты вступительной кампании-2017

Как и в прошлом году, подача заявлений на первый курс бакалавриата будет полностью в электронной форме, в том числе для заочников. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 29 июня и завершится 25 июля на ez.osvitavsim.org.ua. Сама регистрация заявлений на поступление начнется 12 июля и завершится 26 июля. Во время подачи заявлений в вузы абитуриентам нужно будет указать приоритетность этих заявлений от одного до девяти. Для абитуриентов, которые поступают по собеседованию, вступительным экзаменам или творческому конкурсу, подача документов продлится до 20 июля. Творческие конкурсы в вузах начнут проводить с 17 по 26 июля, вступительные экзамены с – 21 по 26 июля.

Рейтинговые списки к зачислению обнародуют 1 августа. До 5 числа абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны подать оригиналы документов. Через два дня – 7 августа – вузы объявят списки зачисленных на бюджет, на контрактное обучение – до 30 сентября. При этом в 2017 году будет всего одна волна зачисления, а не три за счет расставления абитуриентами приоритетности заявлений. Отказ от второй и третьей волны позволит зачислить льготников на освободившиеся в результате конкурсного отбора бюджетные места, поясняет Шаров. Для специальностей, на которые трудно набрать студентов, список будут "подтягивать" после зачисления льготников.

Для тех, кто будет поступать на основе диплома младшего специалиста, подача документов продлится до 24 июля, а вступительные экзамены пройдут с 25 по 31 июля.

Источник: segodnya.ua