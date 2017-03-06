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Выплаты вкладчикам «Платинум Банка»: из списков пропали тысячи
Спустя неделю после начала выплат компенсаций вкладчикам ликвидируемого «Платинум Банка», тысячи украинцев не могут найти себя в списках
Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский, передает Politeka.
«Вкладчики не зря опасались деятельности ликвидатора банка г-на Ирклиенко, который в свое время прославился блокировкой выплат по «Михайловскому». Почти 3000 вкладчиков «Платинум Банка» не нашли себя в списках на выплату», — сообщил журналист.
По словам Дубинского, официальной информации вкладчикам при этом не предоставил ни официальный сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ни сайт банка.
Позднее выяснилось, что заблокированы оказались выплаты тем гражданам, которые за несколько дней до введения временной администрации проводили расходные операции со своих платежных карт. Соответственно, эти операции прошли в балансе банка уже после 11.01.
В законе сказано, что «Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми вiдшкодування кошти за договорами банкiвського рахунку до отримання в повному обсязi iнформацiї про операцiї, здiйсненi платiжною системою».
Однако под блокировку, по информации журналиста, попали не только карточные счета, но также и депозитные счета всех, кто имел в банке карточки и пользовался ими, что является явным нарушением закона.
Теги: Донбасс, деньги, банк, выплаты
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