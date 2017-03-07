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Агрессия РФ в отношении Украины: сегодня в Международном суде ООН послушают контраргументы Кремля

07.03.2017 11:34
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Агрессия РФ в отношении Украины: сегодня в Международном суде ООН послушают контраргументы Кремля

Сегодня в Международном суде ООН российские дипломаты и юристы расскажут свою версию происходящего в последние годы между Россией и Украиной, пишет news.liga.net.

Сегодня, 7 марта, на слушаниях по иску Украины против России в Международном суде ООН - день контраргументов, которые должна представить российская сторона. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе у себя в Facebook предположила, что суть заявлений со стороны РФ будет в духе пропагандистских "новостей" российских СМИ. 

"Представители той самой российской Фемиды, которые нашли "основания" для запрета деятельности Меджлиса, удерживающие по надуманным и сфабрикованным "причинам" наших заключенных в России и незаконно аннексированном Крыму; а также представители того же Министерства иностранным дел, которые профессионально беззастенчиво манипулируют фактами на международных форумах, будут представлять свои аргументы", - отметила она.

Политик пожелала миру "критического мышления и умения увидеть за искаженной реальностью правду, а также осознать глубину цинизма http://news.liga.net/".

Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.


Фото: www.62.ua

Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, Гаага
 
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