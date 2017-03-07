Европарламент рассмотрит безвиз для Украины уже в марте

07.03.2017 08:09

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования, в четверг, 9 марта.

Комитет срочно включил вопрос о "безвизе" в повестку дня, сообщает "Украинская правда".

Согласно процедуре, после этого на пленарном заседании 5 апреля проект решения об отмене визового режима для Украины будет проголосован законодательным органом ЕС.

После того, как Совет ЕС окончательного утвердит "безвиз" для украинцев, такой режим вступит в силу на 20-й день после опубликования. Предполагается, что это произойдет в июне.

Напомним, ранее Европейский парламент называл индикативной датой рассмотрения вопроса о предоставлении гражданам Украины "безвиза" 5 апреля.

Отметим, безвизовый режим с Евросоюзом для граждан Грузии может вступить в силу уже 28 марта.