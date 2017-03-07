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Европарламент рассмотрит безвиз для Украины уже в марте
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования, в четверг, 9 марта.
Комитет срочно включил вопрос о "безвизе" в повестку дня, сообщает "Украинская правда".
Согласно процедуре, после этого на пленарном заседании 5 апреля проект решения об отмене визового режима для Украины будет проголосован законодательным органом ЕС.
После того, как Совет ЕС окончательного утвердит "безвиз" для украинцев, такой режим вступит в силу на 20-й день после опубликования. Предполагается, что это произойдет в июне.
Напомним, ранее Европейский парламент называл индикативной датой рассмотрения вопроса о предоставлении гражданам Украины "безвиза" 5 апреля.
Отметим, безвизовый режим с Евросоюзом для граждан Грузии может вступить в силу уже 28 марта.
Фото: www.pravda.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Европарламент, безвизовый режим
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