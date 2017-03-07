Громкое дело Насирова может сдетонировать политический кризис в стране - политолог

07.03.2017 11:03

Дело подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может спровоцировать политический кризис в Украине, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Дело это очень взрывоопасное и оно, конечно же, может стать детонатором политического кризиса в Украине. Скорее всего, как минимум в ближайшие месяцы, именно это дело будет одним из главных факторов развития политической ситуации", - сказал В.Фесенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник утром.