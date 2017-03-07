Когда украинским пенсионерам ожидать повышения пенсий

07.03.2017 11:52

Украинцы получают самые низкие пенсии в Европе. В начале этого года правительство приняло решение о двукратном повышении минимальной зарплаты. В результате чего, рассчитывают в Кабмине, в Пенсионном фонде (ПФ) появятся дополнительные средства для значительного повышения пенсий. О том, как на ПФ повлияло повышение зарплаты и когда в Украине повысят пенсии, пишет "Сегодня".

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее "осовременивание" пенсий, которое, как отмечает Рева, значительно поднимет доходы украинцев на заслуженном отдыхе. В этом году в эфире одного из телеканалов министр озвучил подсчеты о том, как вырастет в результате "осовременивание" пенсия его мамы. "У меня у мамы 49 лет стажа и у нее такая же пенсия (1500 гривен, – ред.). Я по ней посчитал, у нее пенсия (после "осовременивания", – ред.) вырастет больше, чем в два раза", – сказал чиновник. На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 12 миллионов пенсионеров. Связано это с тем, что при подсчете пенсии учитывают показатель средней по стране зарплаты. Последний раз этот показатель пересчитывали в 2012-м, с этого момента средняя зарплата в Украине выросла с 3377 до 6008 гривен.

По подсчетам Кабмина, "осовременивание" пенсий обойдется государству в 30-40 миллиардов гривен. Эксперты уверены: собрать дополнительно столько средств будет крайне сложно. "Конечно, столько они вряд ли соберут. Цифры назывались очень разные. На осовременивание, как говорил Розенко (вице-премьер-министр Украины – ред.), нужно 40 миллиардов. Мы делали подсчеты, по которым получалось, что нужно порядка 70 миллиардов гривен, чтобы ощутимо осовременить пенсии. Столько денег они не соберут. Да и трудно оценить, сколько получим по зарплатам, какая будет динамика, что будет с экономикой", – говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

На запрос "Сегодня" в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" пенсий не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет", – пояснили в ведомстве.

Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. В интервью одному из интернет-изданий Павел Розенко заявил: "повышение минимальной заработной платы после первого месяца дало дополнительное пополнение Пенсионного фонда на 18%, то есть мы на 18% собрали больше, чем было запланировано на январь 2017 года. Если мы сохраним эту динамику, если мы увидим, что бизнес понял, что надо легализоваться и платить налоги… безусловно, мы сразу примем решение о дополнительном увеличении пенсий или о проведении "осовременивания" пенсий".

Пенсионный фонд пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 миллиардов гривен, а за первые два месяца 2017-го – 20,6 миллиарда гривен. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 миллиарда гривен, а в прошлом году – 107,1 миллиард. Несмотря на это, "дырка" ПФ в этом году будет на уровне 141 миллиарда гривен (дефицит компенсируют из государственной казны).

Однако, даже если решение об "осовременивании" так и не будет принято, украинских пенсионеров ждет индексация пенсий в два этапа. В мае ее поднимут с 1247 до 1312 гривен, а в декабре – до 1373 гривен.

Если пенсионный возраст в Украине повысить, уверена эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова, бюджет ПФ может сохранить около миллиарда гривен. Вице-премьер Павел Розенко заявляет: повышать пенсионный возраст в Украине нельзя из-за невысокой продолжительности жизни. "Пока я не вижу возможностей для корректировки возраста без увеличения продолжительности жизни в стране. У мужчин она в среднем составляет 65 лет", – говорит чиновник.

В то же время эксперты отмечают: на пенсионную систему средняя продолжительность жизни не влияет, имеет значение продолжительность жизни после 60 лет. Так, по данным Министерства социальной политики, мужчины, которые доживают до пенсионного возраста, в среднем живут еще 16 лет, а женщины – 20 лет. Связано это с тем, что в данных о продолжительности жизни учитывается смертность при рождении, смертность в результате ДТП и так далее. Как отмечает главный демограф страны Элла Либанова, многие украинцы до пенсии просто не доживают. Риск для украинца умереть в возрасте до 60 лет – 40%. "Особенно опасный отрезок жизни от 40 до 60 лет. Это просто национальная катастрофа, при этом ситуация абсолютно не меняется с 1985-го", – рассказала демограф на лектории "Ключевые аспекты пенсионной реформы".

По подсчетам Института демографии, если увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч.

"Международные стандарты, например конвенция о социальной защите, предполагают, что пенсионный возраст в 65 лет можно устанавливать невзирая не на какие обстоятельства. На самом деле сказать, что прямых ограничений в международной практике нет. Низкий пенсионный возраст не сопутствует длительной продолжительностью жизни. Люди, которые доживают до 60 лет, с такой же вероятностью доживут и до 63 лет", – рассказывает Лидия Ткаченко.

На данный момент планов пересматривать пенсионный возраст нет ни у ПФ, ни у Кабмина, ни у Верховной Рады.