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Когда украинским пенсионерам ожидать повышения пенсий
Украинцы получают самые низкие пенсии в Европе. В начале этого года правительство приняло решение о двукратном повышении минимальной зарплаты. В результате чего, рассчитывают в Кабмине, в Пенсионном фонде (ПФ) появятся дополнительные средства для значительного повышения пенсий. О том, как на ПФ повлияло повышение зарплаты и когда в Украине повысят пенсии, пишет "Сегодня".
Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее "осовременивание" пенсий, которое, как отмечает Рева, значительно поднимет доходы украинцев на заслуженном отдыхе. В этом году в эфире одного из телеканалов министр озвучил подсчеты о том, как вырастет в результате "осовременивание" пенсия его мамы. "У меня у мамы 49 лет стажа и у нее такая же пенсия (1500 гривен, – ред.). Я по ней посчитал, у нее пенсия (после "осовременивания", – ред.) вырастет больше, чем в два раза", – сказал чиновник. На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 12 миллионов пенсионеров. Связано это с тем, что при подсчете пенсии учитывают показатель средней по стране зарплаты. Последний раз этот показатель пересчитывали в 2012-м, с этого момента средняя зарплата в Украине выросла с 3377 до 6008 гривен.
По подсчетам Кабмина, "осовременивание" пенсий обойдется государству в 30-40 миллиардов гривен. Эксперты уверены: собрать дополнительно столько средств будет крайне сложно. "Конечно, столько они вряд ли соберут. Цифры назывались очень разные. На осовременивание, как говорил Розенко (вице-премьер-министр Украины – ред.), нужно 40 миллиардов. Мы делали подсчеты, по которым получалось, что нужно порядка 70 миллиардов гривен, чтобы ощутимо осовременить пенсии. Столько денег они не соберут. Да и трудно оценить, сколько получим по зарплатам, какая будет динамика, что будет с экономикой", – говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.
На запрос "Сегодня" в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" пенсий не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет", – пояснили в ведомстве.
Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. В интервью одному из интернет-изданий Павел Розенко заявил: "повышение минимальной заработной платы после первого месяца дало дополнительное пополнение Пенсионного фонда на 18%, то есть мы на 18% собрали больше, чем было запланировано на январь 2017 года. Если мы сохраним эту динамику, если мы увидим, что бизнес понял, что надо легализоваться и платить налоги… безусловно, мы сразу примем решение о дополнительном увеличении пенсий или о проведении "осовременивания" пенсий".
Пенсионный фонд пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 миллиардов гривен, а за первые два месяца 2017-го – 20,6 миллиарда гривен. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 миллиарда гривен, а в прошлом году – 107,1 миллиард. Несмотря на это, "дырка" ПФ в этом году будет на уровне 141 миллиарда гривен (дефицит компенсируют из государственной казны).
Однако, даже если решение об "осовременивании" так и не будет принято, украинских пенсионеров ждет индексация пенсий в два этапа. В мае ее поднимут с 1247 до 1312 гривен, а в декабре – до 1373 гривен.
Если пенсионный возраст в Украине повысить, уверена эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова, бюджет ПФ может сохранить около миллиарда гривен. Вице-премьер Павел Розенко заявляет: повышать пенсионный возраст в Украине нельзя из-за невысокой продолжительности жизни. "Пока я не вижу возможностей для корректировки возраста без увеличения продолжительности жизни в стране. У мужчин она в среднем составляет 65 лет", – говорит чиновник.
В то же время эксперты отмечают: на пенсионную систему средняя продолжительность жизни не влияет, имеет значение продолжительность жизни после 60 лет. Так, по данным Министерства социальной политики, мужчины, которые доживают до пенсионного возраста, в среднем живут еще 16 лет, а женщины – 20 лет. Связано это с тем, что в данных о продолжительности жизни учитывается смертность при рождении, смертность в результате ДТП и так далее. Как отмечает главный демограф страны Элла Либанова, многие украинцы до пенсии просто не доживают. Риск для украинца умереть в возрасте до 60 лет – 40%. "Особенно опасный отрезок жизни от 40 до 60 лет. Это просто национальная катастрофа, при этом ситуация абсолютно не меняется с 1985-го", – рассказала демограф на лектории "Ключевые аспекты пенсионной реформы".
По подсчетам Института демографии, если увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч.
"Международные стандарты, например конвенция о социальной защите, предполагают, что пенсионный возраст в 65 лет можно устанавливать невзирая не на какие обстоятельства. На самом деле сказать, что прямых ограничений в международной практике нет. Низкий пенсионный возраст не сопутствует длительной продолжительностью жизни. Люди, которые доживают до 60 лет, с такой же вероятностью доживут и до 63 лет", – рассказывает Лидия Ткаченко.
На данный момент накопительный уровень пенсионной системы все еще остается под вопросом. В ПФ говорят, что в этом году запустить его точно не удастся. А в Минсоцполитике напоминают: по закону накопительный уровень заработает после того, как будет ликвидирован дефицит солидарной системы.
Если решение все-таки примут, пополнять накопительный уровень будут отдельным налогом. То есть, как и сейчас, 22% с зарплаты придется отдавать в солидарную систему, еще несколько процентов – в накопительную. В одном из законопроектов о пенсионной реформе предполагалось, что всем украинцам младше 35 лет придется дополнительно платить 2% от зарплаты на персональные пенсионные счета в 2017 году, а в 2022-м – 7%.
Деньги должны аккумулироваться до достижения пенсионного возраста. К 60 годам, если запустят накопительный уровень, украинцы смогут получать две пенсии. Тех, кто уже вышел на пенсию, накопительный уровень не коснется. Как говорит Андрей Рева, гарантий того, что деньги в накопительном фонде не "съест" инфляция, нет. Эксперты поясняют: накопительный уровень "правильно" работает в странах с развитой экономикой, где уровень инфляции может колебаться в пределах нескольких процентов. У нас же за последние три года цены, по данным НБУ, выросли на 80%. То есть для того, чтобы сбережения не "съела" инфляция, с 2014-го накопительный фонд должен был приумножить сбережения в 1,8 раза. Это, уверен Рева, практически невозможно.
"У нас в 2015 году уровень инфляции был 49%. Какую доходность бумаги должны были иметь в прошлом году, чтобы вы не потеряли 100 грн, которые вы вложили в позапрошлом? Вы можете назвать структуры в Украине, которые способны 20 лет давать хотя бы 2% над уровнем инфляции сегодня? Некуда вкладывать. Даже если деньги мы с вами гипотетически нашли, но вкладывать их в стране некуда. Давайте вывезем за границу, будем насыщать ее экономику?", – сказал министр.
К слову, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабмин презентует украинцам проект пенсионной реформы уже через несколько месяцев. Как известно, недостающий страховой стаж можно будет купить по цене 704 гривни за месяц, а работающих украинцев с высокими пенсиями могут поставить перед выбором: или пенсия или работа.
Фото: mignews.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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