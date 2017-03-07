Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле

07.03.2017 08:33

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 7 марта.

Так, доллар подешевел на 9 коп. - до 27,02 грн.

Евровалюта также подешевела (на 3 коп.) - до 28,62 грн.

Курс российского рубля незначительно вырос - до 0,463 грн.