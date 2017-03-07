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Погода на сегодня: в Украине тепло, местами пройдут дожди

07.03.2017 08:50
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Погода на сегодня: в Украине тепло, местами пройдут дожди

Во вторник, 7 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых центральных и южных областях – дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины без осадков, температура не ниже +10 градусов. На севере ожидается небольшой дождь, температура не ниже +8. В некоторых южных областях также ожидаются осадки в виде небольшого дождя, температура составит от +11 до +16. В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков.

В Киеве будет небольшой дождь, температура днем от +10 до +12 градусов.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, март
 
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