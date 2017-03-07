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Порошенко озвучил ожидания Украины от Гаагского суда
Международный суд ООН в Гааге накануне начал слушание по иску Украины против России относительно финансирования терроризма и дискриминации украинцев и крымских татар. 7 марта президент Петр Порошенко рассказал, каких решений от суда ждет Киев, передает “Диалог.UA”.
По словам гаранта, Украина надеется, что сейчас будут приняты решения, которые остановят поставки оружия и военной техники на оккупированные территории, благодаря которым удастся навести порядок на временно неподконтрольном участке украинско-российской границы, а также позволят снять запрет на функционирование Меджлиса в АРК и прекратят ущемление прав этнических украинцев и крымских татар.
“Уверен в том, что, несмотря на очень большой срок рассмотрения этого вопроса в суде, мы сможем получить очень быстрое решение суда в порядке обеспечения иска Украины”, - заявил Порошенко.
Стоит отметить, в МИД Украины не исключают, что Москва проигнорирует решение Гаагского суда, которое является обязательным для обеих сторон. В то же время дипломаты отмечают, что в РФ не ожидали, что Киев решится обратиться в суд и фактор неожиданности может сыграть на руку украинской стороне.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ожирение, суд, Гаага, Порошенко
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