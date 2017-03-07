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Посольство США и представительство ЕС приветствуют арест Насирова
Посольство США и представительство Европейского Союза в Украине приветствуют арест отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом говорится в совместном заявлении посольства США и представительства ЕС в Украине, распространенном их пресс-службами, пишет 112.ua.
"Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события последних дней подтверждают необходимость в специализированном антикоррупционном суде", - отмечается в заявлении.
При этом добавляется, что "эти события также показывают, почему будущий аудит НАБУ должен быть независимым, прозрачным и обеспечивать объективный анализ деятельности НАБУ в течение прошлого года".
В то же время ведомства подчеркнули, что одобряют усилия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по реализации предоставленных им полномочий.
"Достичь успеха в борьбе против коррупции критически важно для Украины – как для выполнения народных требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики", - поясняется в заявлении.
Как сообщалось, ночью 7 марта Соломенский районный суд города Киева одобрил меру пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Прокуроры настаивали на залоге в 2 млрд грн. Сейчас Насиров находится в камере Лукьяновского СИЗО. Он уже обжаловал свой арест.
Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины рассчитывают на создание антикоррупционного суда до конца текущего года. В то же время в Верховном суде Украины убеждены, что такой суд станет "лишним звеном".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, арест, посольство, Европарламент, Роман Андреев
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