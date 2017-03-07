"Приват24" запустив нову систему авторизації

07.03.2017 16:19

"Приват24" запустив функцію авторизації за допомогою відбитків пальців – це дозволяє проводити платежі швидше та додатково захищає власника смартфону від несанкціонованого доступу до його рахунків. Про це йдеться в прес-релізі "Приватбанку", передає "Укрінформ".

Відповідно до слів очільника Центру електронного бізнесу "Приватбанку" Сергія Харітіча, "Приват24" був одним із перших мобільних банків Європи, в якому було запроваджено технологію розпізнавання відбитків пальців.

"Сьогодні ми відкрили цю технологію для всіх власників сучасних смартфонів. Авторизація відбитком пальця не лише дозволяє проводити платежі в "Приват24" швидше, а й додатково захищає власника смартфону від несанкціонованого доступу до його рахунків", – зазначив Харітіч.