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Разменов Украины не может быть - США
07.03.2017 21:49
США дали четко понять, что никаких разменов Украины не может быть, а Украина имеет фундаментальную важность для Америки. Об этом по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном заявил в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, - сообщает "Голос Америки".
"Мы говорили о контактах, и о том, каким образом мы будем взаимодействовать в ближайшем будущем в сфере противодействия российской агрессии", - заявил Климкин о содержании общения с Тиллерсоном.
"Очень четко прозвучал тезис, что не может быть, совершенно никаким образом, никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов", - указал Климкин.
"Вопрос Украины никоим образом не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Климкин.
Министр иностранных дел Украины также отметил, что позиция Тиллерсона представляет позицию всего правительства США, включая президента Дональда Трампа.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, США, Донбасс, поддержка
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