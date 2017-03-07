Разменов Украины не может быть - США

07.03.2017 21:49

США дали четко понять, что никаких разменов Украины не может быть, а Украина имеет фундаментальную важность для Америки. Об этом по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном заявил в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, - сообщает "Голос Америки".

"Мы говорили о контактах, и о том, каким образом мы будем взаимодействовать в ближайшем будущем в сфере противодействия российской агрессии", - заявил Климкин о содержании общения с Тиллерсоном.

"Очень четко прозвучал тезис, что не может быть, совершенно никаким образом, никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов", - указал Климкин.

"Вопрос Украины никоим образом не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Климкин.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что позиция Тиллерсона представляет позицию всего правительства США, включая президента Дональда Трампа.