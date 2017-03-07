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В Харькове пенсионер погиб, выпрыгнув из кабины "колеса обозрения"
Полиция устанавливает обстоятельства гибели 66-летнего мужчины, выпрыгнувшего из кабины "колеса обозрения" в парке им.Горького в Харькове, сообщают украинские СМИ.
"По предварительной информации 66-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм мужчина скончался", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова в 16.20.
Правоохранители, выехавшие на место происшествия, опросили свидетелей, которые рассказали, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул, когда она была в самой верхней точке.
Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Харьков, пенсионер, колесо обозрения, гибель
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