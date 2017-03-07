В Харькове пенсионер погиб, выпрыгнув из кабины "колеса обозрения"

07.03.2017 21:17

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 66-летнего мужчины, выпрыгнувшего из кабины "колеса обозрения" в парке им.Горького в Харькове, сообщают украинские СМИ.

"По предварительной информации 66-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм мужчина скончался", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова в 16.20.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, опросили свидетелей, которые рассказали, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул, когда она была в самой верхней точке.

Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Проверка продолжается.