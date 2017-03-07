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В Кремле выразили недовольство продолжением военного сотрудничества между Украиной и Канадой

07.03.2017 08:46
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В Кремле выразили недовольство продолжением военного сотрудничества между Украиной и Канадой
Вскоре после вчерашнего решения канадского Минобороны о продолжении военно-тренировочной миссии 200 инструкторов в Украине российское посольство в Канаде обнародовало заявление, в котором назвало этот шаг "контрпродуктивным". Обращение дипломатов МИД РФ по поводу продления программы военного сотрудничества между Оттавой и Киевом выложено в Twitter посольства, - сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Представители государства-агрессора по-прежнему настаивают, что война, которую РФ развязала против Украины, является "гражданской", и в очередной раз сетуют на якобы нарушение Киевом минских соглашений. 

"Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине является контрпродуктивным и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано минскими соглашениями", - говорится в манипулятивном заявлении. 

При этом у российского посла Кирилла Калинина убеждены, что Оттаве "следует" надавить на Банковую для выполнения мирных соглашений, так как Киев, по мнению дипломата, "преследует военные цели". 

Ранее, 6 марта 2017 года, глава Минобороны Канады Харджит Сейджан объявил о продолжении военно-тренировочной миссии UNIFIER с участием 200 канадских инструкторов на два года - до марта 2019-го. С 2015 года канадцы обучаются с бойцами ВСУ в Яворове и Каменец-Подольском. 

Фото: neskuchno-news.com

Теги: Украина, Донбасс, Канада, Министерство обороны, военная база
 
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