Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Крыму принудительно выкупают предприятия Ахметова

07.03.2017 22:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Крыму принудительно выкупают предприятия Ахметова

Два расположенных в Крыму предприятия Рината Ахметова, Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс, будут принудительно выкуплены оккупационным крымским правительством. Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ".

Вчера крымские чиновники провели встречу с работниками предприятия и сообщили им о введении временной администрации. Будет проведена инвентаризация имущественного комплекса, чтобы определить стоимость заводов для их принудительного выкупа.

Кроме того, было создано ГУП "Керченский металлургический комплекс", в которое войдет имущество двух заводов после принудительного выкупа. Оккупационные власти предложили всем работникам предприятий написать заявление на переход на работу в ГУП. Они заверили, что зарплата сотрудникам будет регулярно выплачиваться, а комплексу будет оказана поддержка в получении заказов.

Как заявили власти оккупированного Крыма, решение о принудительном выкупе было принято из-за политической позиции собственника – Рината Ахметова. Прибыль от крымских предприятий шла в Украину, и часть этих денег шла на финансирование АТО.

 


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, Ахметов , Крым, предприятие, выкуп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх