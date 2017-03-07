В Крыму принудительно выкупают предприятия Ахметова

07.03.2017 22:38

Два расположенных в Крыму предприятия Рината Ахметова, Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс, будут принудительно выкуплены оккупационным крымским правительством. Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ".

Вчера крымские чиновники провели встречу с работниками предприятия и сообщили им о введении временной администрации. Будет проведена инвентаризация имущественного комплекса, чтобы определить стоимость заводов для их принудительного выкупа.

Кроме того, было создано ГУП "Керченский металлургический комплекс", в которое войдет имущество двух заводов после принудительного выкупа. Оккупационные власти предложили всем работникам предприятий написать заявление на переход на работу в ГУП. Они заверили, что зарплата сотрудникам будет регулярно выплачиваться, а комплексу будет оказана поддержка в получении заказов.

Как заявили власти оккупированного Крыма, решение о принудительном выкупе было принято из-за политической позиции собственника – Рината Ахметова. Прибыль от крымских предприятий шла в Украину, и часть этих денег шла на финансирование АТО.