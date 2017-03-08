- Банда из Затоки ограбила Украину. ВИДЕО18:02
- Гаага: перспективы для Украины. Мнение замглавы МИД17:17
- Женский марш в Киеве: задержания и лозунги против сексизма. ВИДЕО16:00
- Украина раскроет для суда в Гааге свою переписку с Москвой с начала войны15:40
- Москва через блокаду пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и захватить Мариуполь15:20
- Максакова рассказала о самом большом страхе Кремля15:00
- ООН улучшит пункты пропуска на Донбассе14:00
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США13:20
- Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта12:40
- Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле12:20
Банда из Затоки ограбила Украину. ВИДЕО
Маленькая банда из Затоки в Одесской области оставила в дураках всю Украину, лишив страну престижного курорта, денег и репутации.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН, передает Обозреватель.
Журналисты отмечают, что всю курортную зону Затоки держит под колпаком группа людей, которая, вероятно, пользуется протекцией чиновников или народных депутатов, которые имеют с такого партнерства земельные участки в Затоке.
В сюжете рассказывается, что бандиты сделали все возможное, чтобы не допустить в Затоку эстонского мультимиллионера Марселя Вихмана, который планировал вложить в курорт более миллиарда гривен.
В прошлом году коррумпированное руководство черноморского поселка требовало откаты от эстонского инвестора, а позже дошло до заказа группы киллеров, которые должны были убить адвоката Вихмана Александра Погорелого, которого спасли благодаря спецоперации полиции.
Тогда всех главных людей банды взяли под стражу, однако в этом году почти все они снова оказались на свободе.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, Одесская область, банда, грабеж
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Вскрылись новые грехи действовавшей на Донетчине банды помощника нардепа
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Улучшение к концу недели: доллар и евро существенно подешевели
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- "Силовикам ДНР" приказали закупить 1000 комплектов обмундирования ВСУ17:43
- В Торецке на шахте произошел обвал.Горняки оказались замурованными под землей16:59
- В Мариуполе мужчина вышел из троллейбуса и погиб под колесами автомобиля16:17
- Москва через блокаду пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и захватить Мариуполь15:20
- ООН улучшит пункты пропуска на Донбассе14:00
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план13:00
- Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта12:40
- В Мариуполе продают мимозу на развес, а тюльпаны - в букетах 11:20
- Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков 11:00
- АТО: украинские позиции обстреляли более 100 раз09:20
- Банда из Затоки ограбила Украину. ВИДЕО18:02
- "Силовикам ДНР" приказали закупить 1000 комплектов обмундирования ВСУ17:43
- Гаага: перспективы для Украины. Мнение замглавы МИД17:17
- В Торецке на шахте произошел обвал.Горняки оказались замурованными под землей16:59
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- В Мариуполе мужчина вышел из троллейбуса и погиб под колесами автомобиля16:17
- Женский марш в Киеве: задержания и лозунги против сексизма. ВИДЕО16:00
- Украина раскроет для суда в Гааге свою переписку с Москвой с начала войны15:40
- Москва через блокаду пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и захватить Мариуполь15:20
- Максакова рассказала о самом большом страхе Кремля15:00
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- Хэнсон заявила о том, что Кремль не виновен в крушении "Боинга" и что народ ее государства мечтает о лидере, похожем на гаранта РФ
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий