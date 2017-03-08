Банда из Затоки ограбила Украину. ВИДЕО

08.03.2017 18:02

Маленькая банда из Затоки в Одесской области оставила в дураках всю Украину, лишив страну престижного курорта, денег и репутации.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН, передает Обозреватель.

Журналисты отмечают, что всю курортную зону Затоки держит под колпаком группа людей, которая, вероятно, пользуется протекцией чиновников или народных депутатов, которые имеют с такого партнерства земельные участки в Затоке.

В сюжете рассказывается, что бандиты сделали все возможное, чтобы не допустить в Затоку эстонского мультимиллионера Марселя Вихмана, который планировал вложить в курорт более миллиарда гривен.

В прошлом году коррумпированное руководство черноморского поселка требовало откаты от эстонского инвестора, а позже дошло до заказа группы киллеров, которые должны были убить адвоката Вихмана Александра Погорелого, которого спасли благодаря спецоперации полиции.

Тогда всех главных людей банды взяли под стражу, однако в этом году почти все они снова оказались на свободе.

Источник from-ua.