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Гаага: перспективы для Украины. Мнение замглавы МИД

08.03.2017 17:17
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Гаага: перспективы для Украины. Мнение замглавы МИД

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала о перспективах слушания иска Украины против страны-агрессора РФ в Международном суде ООН.
Соответствующее сообщение чиновница опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.
«Каким бы не был соперник — его не стоит недооценивать. Аргументы российской стороны, выложенные вчера, достаточно хорошо подготовленными, хотя и строятся на болезненной логике. Видимая часть — факты. Ваша реакция на вчерашние выступления РФ является красноречивым — РФ и дальше пытается держаться собственной картины мира, которую воспринимают все меньше людей», — говорится в сообщении.
По ее словам, в настоящее время «важно показать, что имеющейся информации достаточно для введения временных мер».
«Правовые аргументы РФ являются достаточно предсказуемыми. Советники РФ оказались изобретательными юридическими гимнастами — чтобы представить целостную позицию они использовали все возможные и невозможные зацепки, которые иногда противоречат самим себе. Складывается впечатление, что ни один суд в мире и ни одна норма права не запрещает России безнаказанно уничтожать людей», — написала Зеркаль.
«Это не так. И мы достаточно аргументированно это докажем. Украинская команда до поздней ночи работала над теми аргументами, которые услышит Суд и вы. Пыл и воодушевление всех без исключения участников украинской делегации вдохновляет. Спасибо коллегам и юридической команде!» — резюмировала заместитель украинского министра.

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, суд, иск, Гаага
 
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