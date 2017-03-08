Максакова рассказала о самом большом страхе Кремля

08.03.2017 15:00

Мария Максакова, супруга Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство, и бывший депутат Госдумы от «ЕР», заявила о том, что самым большим страхом Кремля является дело о Боинге, сбитом на территории Донбасса.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на норвежское издание Aftenposten, Максакова напомнила о том, что в 1988 году произошла авиакатастрофа Боинга, и следствие по этому делу продолжалось до тех пор, пока Муаммар Каддафи, ливийский лидер, не выдал преступников и не уплатил миллиардный ущерб.

Расследование продолжалось 15 лет. «Иммунитет будет сохраняться до тех пор, пока они находятся у власти. Они станут использовать все возможные средства, чтобы задержаться в Кремле», заявила Максакова.

Напомним, что ранее Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков заявили о получении украинского гражданства и о том, что в ближайшее время они не вернутся в Россию. Помимо этого, Вороненков дал показания по делу Януковича. Малазийский Боинг, на борту которого находились 298 человек, разбился на Донбассе в июле 2014 года.

Он был сбит ракетой из установки «Бук».

Источник from-ua.com