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Неизвестные открыли огонь в Кривом Роге по пассажирскому трамваю

08.03.2017 21:38
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Неизвестные открыли огонь в Кривом Роге по пассажирскому трамваю

В результате обстрела из огнестрельного оружия повреждены четыре оконных стекла. К счастью, пассажиры городского транспорта не пострадали. Представитель руководства управления Нацполиции сообщил о том, что в Кривом Роге неизвестные злоумышленники обстреляли вагон скоростного трамвая из огнестрельного оружия, сообщает "Диалог UA".

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером, 7 марта. Трамвай находился в районе станции "Городская больница", когда хулиганы открыли по нему огонь. В результате были повреждены четыре стекла трамвая, одно из которых располагается рядом с местом водителя. В результате обстрела пассажиры не пострадали. В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего события. К слову, недавно в Кривом Роге мужчина смог выхватить гранату у злоумышленника, который угрожал взорвать таксиста. Ранее сообщалось, что в Кривом Роге запустили новый маршрут скоростного трамвая. Общая протяженность данного маршрута составляет 27 км.



Теги: Донбасс, Кривой Рог, трамвай, обстрел
 
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