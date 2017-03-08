Неизвестные открыли огонь в Кривом Роге по пассажирскому трамваю

08.03.2017 21:38

В результате обстрела из огнестрельного оружия повреждены четыре оконных стекла. К счастью, пассажиры городского транспорта не пострадали. Представитель руководства управления Нацполиции сообщил о том, что в Кривом Роге неизвестные злоумышленники обстреляли вагон скоростного трамвая из огнестрельного оружия, сообщает "Диалог UA".

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером, 7 марта. Трамвай находился в районе станции "Городская больница", когда хулиганы открыли по нему огонь. В результате были повреждены четыре стекла трамвая, одно из которых располагается рядом с местом водителя. В результате обстрела пассажиры не пострадали. В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего события. К слову, недавно в Кривом Роге мужчина смог выхватить гранату у злоумышленника, который угрожал взорвать таксиста. Ранее сообщалось, что в Кривом Роге запустили новый маршрут скоростного трамвая. Общая протяженность данного маршрута составляет 27 км.