Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле

08.03.2017 12:20

Последний месяц в зоне АТО на Донбассе продолжается систематическая эскалация военного конфликта, однако все это лишь цветочки: полномасштабная дестабилизация со стороны России ждет Украину в апреле. Об этом заявил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук в комментарии украинским СМИ.

Он отметил, что Россия по собственным каналам переходит к нарастающей программе дестабилизации Украины. В Кремле сделали ставку на апрель, так как именно тогда закончится годовой иммунитет Кабинета министров Гройсмана. В Москве разработали план, который должен погрузить Украину в анархию, попытавшись максимально дестабилизировать обстановку.

Параллельно с этим процессом Москва попытается по дипломатическим каналам призвать западное общество резко снизить поддержку Украины, ввиду нецелесообразности помогать стране, в которой якобы постоянно царит анархия. Конечной целью России является снятие со стороны Запада экономических санкций, а всю ответственность, в том числе и за срыв минских соглашений, переложить на Украину.

Источник dialog.ua