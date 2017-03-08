Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США

08.03.2017 13:20

В Госдепе позитивно оценили состоявшуюся встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Украины Павлом Климкиным, призвали все стороны к выполнению Минских соглашений и подтвердили, что санкции против России продолжат действовать. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщил 7 марта на брифинге и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер, в ходе встречи с Павлом Климкиным обсуждались «внутренние вопросы, а также наша продолжающаяся обеспокоенность относительно соблюдения Минска (Минских соглашений – ред)».

По его словам, «нужна уверенность, что все стороны выполняют Минские соглашения, включая Россию».

«Госсекретарь Тиллерсон подтвердил серьезную приверженность США (отношениям) с Украиной», – сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече введенные санкции против России, Тонер сказал: «На самом деле, что касается санкций, они останутся до тех пор, пока Россия не выполнит то, что касается и Восточной Украины, и Крыма».

Источник dnews.dn.ua