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Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ

08.03.2017 18:51
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Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ

Міністр фінансів розповів про оновлення у меморандумі України з МВФ.
Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів про оновлені пункти в меморандумі України з Міжнародним валютним фондом, передає Корупція. Інфо
Документ містить в собі оновлені умови стосовно банківської, земельної, пенсійної та інших важливих реформ.
Глава Мінфіну розповів, що однією з головних цілей є наведення ладу в пенсійній системі, зокрема, зменшення дефіциту Фонду.
Меморандум також передбачає налагодження роботи земельного ринку: він-то працює на практиці, але юридична підмога для цього занадто туманна, тому необхідно зробити роботу в агросекторі абсолютно прозорою.
“Це наша конкурентна перевага – агросектор, але через обмеження, які ми самі встановили, ми не тільки робимо наших громадян біднішими, але також штучно обмежуємо потенціал агросектора”, – розповів Данилюк.
Що стосується банківської системи України, то вона є на 55% володінням держави: це занадто велика частка. Роботу банків потрібно максимально поліпшити: не можна допускати такої частки держуправління, оскільки це дуже шкодить розвитку економіки.
Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що МВФ вимагає від України відкриття ринку землі.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, МВФ, требование
 
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