Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ

08.03.2017 18:51

Міністр фінансів розповів про оновлення у меморандумі України з МВФ.

Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів про оновлені пункти в меморандумі України з Міжнародним валютним фондом, передає Корупція. Інфо

Документ містить в собі оновлені умови стосовно банківської, земельної, пенсійної та інших важливих реформ.

Глава Мінфіну розповів, що однією з головних цілей є наведення ладу в пенсійній системі, зокрема, зменшення дефіциту Фонду.

Меморандум також передбачає налагодження роботи земельного ринку: він-то працює на практиці, але юридична підмога для цього занадто туманна, тому необхідно зробити роботу в агросекторі абсолютно прозорою.

“Це наша конкурентна перевага – агросектор, але через обмеження, які ми самі встановили, ми не тільки робимо наших громадян біднішими, але також штучно обмежуємо потенціал агросектора”, – розповів Данилюк.

Що стосується банківської системи України, то вона є на 55% володінням держави: це занадто велика частка. Роботу банків потрібно максимально поліпшити: не можна допускати такої частки держуправління, оскільки це дуже шкодить розвитку економіки.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що МВФ вимагає від України відкриття ринку землі.

Источник Zvistka