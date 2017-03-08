Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина попала в рейтинг самых дешевых стран

08.03.2017 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина попала в рейтинг самых дешевых стран

Покупательная способность украинцев на 71,9% ниже чем жителей Нью-Йорка
По версии американского денежного портала GoBankingRates Украина попала в список самых дешевых стран для жизни. Перечень состоит из 50 государств. В исследовании учитывалось несколько факторов: индекс покупательной способности, уровень арендных ставок, потребительской корзины и стоимость местных услуг и сервисов.
Аналитики сравнивали каждый параметр с аналогичным показателем в Нью-Йорке. Так, покупательная способность украинцев на 71,9% ниже, чем жителей Нью-Йорка. Арендная плата в Украине ниже на 91,1%. Еда и услуги дешевле на 70%.
«Доходы украинцев по-прежнему низкие, из-за чего страна в списке 50 самых дешевых. Жители Киева вынуждены тратить, по подсчетам автором исследования, около $325 в месяц на одного человека, за исключением арендной платы», – говорится в исследовании.
Опережают Украину Казахстан (5 место), Молдова (15 место), Азербайджан (23 место). Польша оказалась на 12-м месте, Чехия – на 9-м. Россия на 39-м (причем покупательная способность в РФ, по мнению авторов исследования, на 43,1% ниже, чем у американцев), Беларусь на 50-м.
Самыми дешевыми странами стали Южная Африка и Индия.

Источник comments.ua



Теги: Украина, Донбасс, рейтинг, бедность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх