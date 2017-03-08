Украина попала в рейтинг самых дешевых стран

08.03.2017 19:20

Покупательная способность украинцев на 71,9% ниже чем жителей Нью-Йорка

По версии американского денежного портала GoBankingRates Украина попала в список самых дешевых стран для жизни. Перечень состоит из 50 государств. В исследовании учитывалось несколько факторов: индекс покупательной способности, уровень арендных ставок, потребительской корзины и стоимость местных услуг и сервисов.

Аналитики сравнивали каждый параметр с аналогичным показателем в Нью-Йорке. Так, покупательная способность украинцев на 71,9% ниже, чем жителей Нью-Йорка. Арендная плата в Украине ниже на 91,1%. Еда и услуги дешевле на 70%.

«Доходы украинцев по-прежнему низкие, из-за чего страна в списке 50 самых дешевых. Жители Киева вынуждены тратить, по подсчетам автором исследования, около $325 в месяц на одного человека, за исключением арендной платы», – говорится в исследовании.

Опережают Украину Казахстан (5 место), Молдова (15 место), Азербайджан (23 место). Польша оказалась на 12-м месте, Чехия – на 9-м. Россия на 39-м (причем покупательная способность в РФ, по мнению авторов исследования, на 43,1% ниже, чем у американцев), Беларусь на 50-м.

Самыми дешевыми странами стали Южная Африка и Индия.

Источник comments.ua