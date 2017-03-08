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Украина раскроет для суда в Гааге свою переписку с Москвой с начала войны
Украинский МИД принял решение передать в Международный суд ООН все дипломатические ноты, переданные российской стороне после начала агрессии РФ. Об этом сообщил в выступлении в Гааге один из участников украинской делегации, американский адвокат Давид Зионц, передает «Европейская правда».
По словам юриста, Украина решила передать эту переписку, которая не является публичной, из-за ложных обвинений со стороны РФ в том, что Украина не предоставляла РФ конкретных претензий.
«Господин Рогачев (представитель РФ) говорит, что Украина не предоставляла России конкретные случаи нарушений. Он говорит, что каждый документ содержал лишь общие вещи. Однако он не предоставил суду все без исключения документы дипломатической переписки», — подчеркнул Зионц.
«Мы не собирались заваливать суд таким количеством документов. Но в ответ на обвинения, мы сегодня передаем суду все другие ноты», — сообщил он.
Ранее РФ передала в Гаагу часть дипломатических нот, поступивших из Киева.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, Российская Федерация, Москва, МИД, Гаага, переписка
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