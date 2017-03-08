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В США арестовали украинца, который экспортировал тепловизоры в Украину

08.03.2017 11:40
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В США арестовали украинца, который экспортировал тепловизоры в Украину

В США арестовали гражданина Украины Владимира Недовиза по обвинению в незаконном вывозе из страны военного оборудования. Об этом идется в сообщении на сайте Минюста США.

В обвинении утверждается, что задержанный в сговоре с другими лицами в Украине и США закупал военное оборудование с целью экспортировать это оборудование в Украину без соответствующих лицензий. Среди устройств, полученных Недовизом, мощные прицелы ночного видения и тепловизоры стоимостью почти 9 тыс долл.
Правоохранители США заявляют, что Недовиз представлялся гражданином США, а для вывоза техники скрывал истинное место назначения тепловизионного оборудования и использовал ложные имена и адреса.

Источник 112.ua



Теги: Украина, США, Донбасс, арест, военная техника
 
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