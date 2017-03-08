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Вятковский все еще настаивает: 8 марта женщины должны работать
08.03.2017 21:15
Существует вероятность того, что в 2018 году 8 марта уже не будет выходным днем. Об этом сегодня, 8 марта, в эфире телеканала «NewsOne» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Он пообещал, что сделает для этого все от него зависящее.
«Хочу уточнить, что речь не идет об отмене 8 Марта, а мы говорим об отмене выходного дня в Международный женский день, что поможет ему вернуть былой смысл, когда он являлся днем борьбы за права женщин», – отметил он.
По словам Вятровича, выходным днем могут сделать 9 марта в честь дня рождения Тараса Шевченко.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, работа, 8 марта, женщины
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