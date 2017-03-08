Зеркаль: Мы имеем ответ относительно каждой позиции РФ, но детальное представление аргументов состоится позже

08.03.2017 12:00

Украинская сторона готова предоставить Международному суду в Гааге свое возражение на произнесенную 7 марта речь российской делегации, но детальное представление аргументов произойдет на дальнейших стадиях судебного процесса. Об этом на своей странице в Facebook заявила замглавы МИД Елена Зеркаль.

"Мы имеем ответ относительно каждой позиции по фактам. Но детальное представление наших аргументов относительно этих фактов будет происходить на дальнейших стадиях процесса. Сейчас важно показать, что имеющейся информации достаточно для введения временных мер", - заявила Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, аргументы российской стороны, которые были изложены вчера, являются достаточно хорошо подготовленными, хоть и основываются на "болезненной логике". И украинская команда до поздней ночи работала над контраргументами, которые сегодня прозвучат на судебном заседании.

"Правовые аргументы РФ являются достаточно предполагаемыми. Советники РФ оказались изобретательными юридическими гимнастами: чтобы представить целостную позицию, они использовали все возможные и невозможные зацепки, которые иногда противоречат сами себе. Создается впечатление, что ни одни суд в мире и ни одна норма права не запрещают России безнаказанно уничтожать людей. Это не так. И мы достаточно аргументировано это докажем", - добавила замминистра.

Источник 112.ua