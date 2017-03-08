Женский марш в Киеве: задержания и лозунги против сексизма. ВИДЕО

08.03.2017 16:00

Сегодня, 8 марта, в центре Киева прошел феминстский марш. Организаторы мероприятия позиционировали акцию как марш против институционального насилия над женщинами. Накануне 8 марта активистки говорили, что им угрожают, и собирались обратиться в полицию.

В руках у манифестанток были плакаты с надписями "Моя работа – мой выбор", "Личное – это политическое ", "Права человека – права каждого", "Достойной работы".

Активисты протестуют против насилия и говорят, что сегодня вышли на улицы Киева напомнить миру, что 8 марта – день защиты прав женщины. "Они могут быть собой, могут быть личностью. Они могут реализоваться в этом мире", – говорят участницы марша.

Во время акции полиция оперативно среагировала на угрозу и задержала нескольких мужчин, их вывели за территорию акции.

Задержанные говорят, что недовольны феминистским маршем и хотели продемонстрировать свою позицию.

По словам очевидцев, мужчины собирались облить манифестанток зеленкой и кефиром.

Источник kiev.segodnya.ua