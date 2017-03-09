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Боеспособные, но б-у: ВМСУ может получить корабли НАТО. ВИДЕО
Завершаются договоренности о передаче Военно-морским силам Украины со стороны США десантных кораблей типа Island. Благодаря этому ВМС Украины могут значительно расширить свой военный потенциал, заявил первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов в эфире "7 канала" (см. видео с 16 минуты).
Сейчас продолжаются переговоры относительно передачи Украине кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. У судов, которые могут передать Украине, по словам Тарасова, срок использования закончился, или им на смену пришли другие корабли с более широкими возможностями. Однако эти корабли вполне боеспособные.
"Чтобы люди верно понимали, это не секонд-хенд.
Корабль, который получается от страны НАТО, он удерживался в таком состоянии, что его боевые свойства остаются без изменений фактически. Например, для корабля класса ракетный катер 20 лет - вполне нормально, он полностью сохраняет все свои боевые возможности", - заявил Тарасов.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, НАТО, корабли, ВСУ
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