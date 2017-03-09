Будущим программистам надо танцевать... Иначе - стипендия не светит

09.03.2017 09:03

В вузах Мариуполя, так же, как и везде в стране, студенты с 1 января 2017-го стали получать стипендии, согласно новому порядку начисления. Размер стипендии теперь стал больше, а вот количество студентов, которые смогут её получить, уменьшилось. Для того, чтобы получать ежемесячное денежное довольствие отныне не достаточно быть только отличником.

Схема начисления - рейтинговая

Размер основной стипендии теперь составляет 1400 гривен, повышенной - 2037 гривен. Однако увеличение «студенческой зарплаты» учащуюся молодёжь не радует. Согласно нововведениям, стипендию получат не все студенты с усреднённой четвёркой по итогам сессии, как это было ранее, а лишь те, кто займёт высшие места в рейтинге отличников и хорошистов, что составляет 45% от общего количества учащихся той или иной специальности.

Решение о том, кто из студентов сможет получать стипендию в очередном семестре, принимается стипендиальной комиссией, исходя из наличия в бюджете средств. В эти комиссии войдут руководители учебного заведения, представители финансовых подразделений, деканы факультетов, представители органов студенческого самоуправления.

Согласно постановлению Министерства образования, каждый вуз после сессии будет составлять рейтинг для каждого курса и специальности. Никаких законодательно закрепленных гарантий студентам нет. Рейтинг будет определять успешность с помощью так называемого «консолидированного показателя успешности».

На 90% этот показатель будет состоять из учебных достижений (среднего балла за сессию), а на 10% - из критериев, определяемых самим вузом. В спорных случаях, когда два студента одинаково успешны, преимущество будет иметь тот, кто проявляет активность в других сферах университетской жизни.

По словам ректора Приазовского государственного технического университета Вячеслава Волошина, рейтинговая схема начисления стипендий имеет свои минусы. «К сожалению, правило для многих ребят было неожиданным. И у нас по некоторым факультетам определённое количество круглых отличников лишились стипендий. В то время, когда ребята, которые менее успевают, они занимались, скажем, больше общественной работой, они эти стипендии получают», - объяснил ректор ПГТУ. По мнению руководителя университета, стипендию будут начислять по рейтингам в группах, а не факультета в целом. К примеру, если на одной специальности учатся 100% отличников, а на другой 100% троечников - получать стипендию будут 45% учащихся из каждой группы. Выходит, что 55% студентов с высшим баллом останутся без стипендии, в то время когда 45% троечников будут её получать.

Европейский подход ли лазейка для коррупционеров?

Заместитель главы общественного совета при Министерстве образования и науки Украины Никита Андреев выступал против принятия нового закона и убеждал народных депутатов не поддерживать Законопроект №5130.

«Вместо того, чтобы защищать права учащихся, этот закон может расколоть студенчество. Жёсткая конкуренция не сможет помочь в учёбе: не все выдержат борьбу за место в рейтинге и оценки, которые отображают не знания, а, скорее, процент сделанной работы. Да и свежи воспоминания о грустной традиции платить за оценку, от которой зависит стипендия, или помогать своим родственникам/знакомым пробиться на бюджет со стороны деканата, так называемое кумовство. Давать право вузу самостоятельно определять критерии успешности студента - подпитывать коррупционную схему», - считает Андреев.

Эксперт группы Реанимационного пакета реформ, которая занимается вопросами образования, науки, технологии и инновации Юрий Халавка отмечает, что изменениям в Законе «О высшем образовании» сложно дать конкретную оценку. «Разделение стипендий на социальные и академические - это хорошо. Однако я считаю, то, как это сделано сейчас, немного поспешно. Это надо было апробировать в качестве пилотного проекта на каком-то учреждении. То, что академические стипендии будут получать меньше студентов - позитивный фактор. Мощный средний класс студентов, 40% которых будут получать стипендию, это и так довольно большая критическая масса, чтобы обеспечить хорошую атмосферу для мотивированной учёбы. Сокращение количества студентов, которые будут получать стипендии, на качество образования не повлияет. Возможно, немного мотивирует студентов учиться. Однако кардинальных изменений я бы всё-таки не ожидал», - говорит эксперт, добавляя, что определение стипендиатов самостоятельно является шагом вперёд в вопросе автономии вузов. «Это - европейская практика, которая предполагает, что университет или какой-то комитет принимает решение, а не правительство устанавливает общие правила. Чем больше критерии оценивания персонализированы или адаптированы к условиям того или иного университета, тем лучше. Хорошо и то, что в стипендиальные комиссии будут входить студенты. Угроза развития коррупции есть, но, с другой стороны, это и ответственность. Если раньше коррупция существовала скрыто, то теперь её будет проще выявить».

Баллы - спорный вопрос

Большинство студентов и преподавателей уверены, что нововведения дадут благодатную почву для разрастания коррупции.

«Понятие о том, за что именно назначаются дополнительные баллы, очень расплывчато, - поделился студент ПГТУ Владимир. - Никто не может просчитать формулу, по которой назначаются стипендии, а потому никто не знает, может ли он на неё рассчитывать».

Как отметил проректор по экономике и перспективному развитию ПГТУ Валерий Дмитриев, в прошлом месяце 14 студентов экономического факультета, которые учились на «отлично» остались без стипендии. «Дело при определении стипендиатов шло даже на десятые и сотые баллов», - пояснил проректор.

«Баллы, которые иногда решают ситуацию, это очень спорный вопрос. Я не получаю стипендию, так как по итогам рейтинга мне не хватает 0,4 балла», - рассказала студентка ПГТУ Ирина, которая сдала сессию на «отлично».

Студент ПГТУ Дмитрий считает, что для студента самое главное - получение знаний, чтобы в полной мере овладеть будущей профессией. И стипендия должна назначаться именно за успехи в учёбе. «Я считаю, что не нужно быть общественником, чтобы получать стипендию. Потому что мы пришли в университет получать знания, а не учиться танцевать. Какой это программист, который танцует лучше, чем программирует?» - говорит Дмитрий.

Помимо прочего, в новых правилах начисления стипендии есть ещё один невесёлый нюанс. «Проблема заключается в том, что не существует уверенности, что все студенты, которые сегодня у нас в этом рейтинге, будут получать стипендию до конца этой стипендиальной каденции, то есть до конца июня месяца. Потому что мы каждый месяц должны подавать документы в Министерство, в казначейство и там могут быть изменения», - поясняет Вячеслав Волошин.

Комментируя слова ректора, студент четвёртого курса ПГТУ Олег невесело усмехается: «Стипендия теперь будет подобна весеннему солнышку: даже, если она сейчас есть, завтра её может не быть. А, значит, надо искать какую-то работу, которой смогу заниматься после занятий. И так придётся делать не одному мне. Ведь не у всех ребят есть богатые родители, которые могут их полностью содержать. Вот и представьте, какие из нас получатся специалисты, если мы вместо учёбы будем думать о том, где и как заработать деньги!»

Анастасия МАКСИМОВА.